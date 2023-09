Ljubljana, 29. septembra - Novinarska konferenca Statističnega urada RS (Surs), na kateri bodo predstavili četrtletne podatke o stopnjah gospodarske rasti za obdobje od prvega četrtletja 2018 do drugega četrtletja 2023 in statistične podatke o cenah življenjskih potrebščin v septembru, bo ob 10.30 v prostorih Sursa na Litostrojski 54, so sporočili iz Sursa.