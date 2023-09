Cene nafte so se stabilizirale

Singapur, 29. septembra - Cene surove nafte so se danes stabilizirale. Potem ko se je nafta v začetku tedna spet znatno podražila, so se cene ob koncu tedna znižale in umirile. Glavni razlog za visoke cene ostaja dejstvo, da velike proizvajalke, kot sta Savdska Arabija in Rusija, znižujejo proizvodnjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.