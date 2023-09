Ljubljana, 29. septembra - Opozorilna protestna akcija in novinarska konferenca civilne iniciative Glas ljudstva, na kateri bodo opozorili na nujne spremembe zdravstvenega sistema in predstavili kampanjo zbiranja podpisov za predlog novele interventnega zakona v zdravstvu, bo ob 17. uri pred ministrstvom za zdravje na Štefanovi 5, so sporočili iz iniciative.