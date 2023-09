Po koncu stavke scenaristov v ZDA pogajanja o koncu stavke igralcev

Los Angeles, 29. septembra - Stavkajoči člani ameriškega sindikata filmskih in televizijskih igralcev (SAG-AFTRA) naj bi se prihodnji teden znova začeli pogajati z Združenjem televizijskih in filmskih studiev (AMPTTP), poroča nemška tiskovna agencija dpa. Igralci med drugim zahtevajo boljše plačilo in ureditev prisotnosti umetne inteligence v njihovi panogi.