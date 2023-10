Slovenija v Varnostnem svetu ZN dobiva status opazovalke

New York, 1. oktobra - Slovenija z današnjim dnem v Varnostnem svetu ZN, v katerega je bila izvoljena junija letos, uradno dobiva status opazovalke. To pomeni, da bodo lahko slovenski diplomati prisostvovali zasedanjem najpomembnejšega organa svetovne organizacije med pripravami za nastop mandata, ki bo trajal od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025.