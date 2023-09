Ustavna strokovnjaka republikanskim kongresnikom: Za ustavno obtožbo Bidna ni dokazov

Washington, 29. septembra - Kongresni republikanci so v četrtek sprožili prvo uradno zaslišanje pred morebitno ustavno obtožbo ameriškega predsednika Joeja Bidna, vendar jim je tudi njihova priča, ustavni pravnik Jonathan Turley, povedal, da za to ni dokazov. Po šestih urah so zaslišanje v odboru za vladni nadzor začeli zapuščati tudi nekateri republikanci.