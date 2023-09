Pamplona, 28. septembra - Nogometaši Atletico Madrida so v zadnji tekmi sedmega kroga španskega prvenstva dosegli četrto zmago. Potem ko so v prejšnjem krogu dobili madridski derbi proti Real Madridu s 3:1 so tokrat slavili na zahtevnem gostovanju pri Osasuni z 2:0.