Dnevnik o spolnih zlorabah (29. 9.)

Ljubljana, 28. septembra - Tamara Krivec v komentarju Žrtev vedno na prvem mestu piše o posledicah spolnih zlorab, ki so mučni, travmatični in dolgotrajni, povišala pa sta se tako število prijav napadov kot odstotek spoznanih za krive. Avtorica meni, da morajo biti postopki hitri tudi zaradi pravic obtoženih, ki so, tega ne smemo pozabiti, nedolžni, a vedno žal ni tako.