Policisti pod Zmajskim mostom našli truplo 27-letnika

Ljubljana, 28. septembra - V Ljubljani so policisti popoldne dobili obvestilo o dveh neodzivnih osebah pod Zmajskim mostom. Ob prihodu so tam odkrili dva moška, stara 27 in 32, ki so jima reševalci takoj nudili zdravniško pomoč. Ob tem so ugotovili, da je bil 27-letnik mrtev že pred prihodom reševalne ekipe, 32-letnik pa že okreva, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.