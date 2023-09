Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 9.)

Ljubljana, 28. septembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon, ki je na konferenci z avstrijskim kolegom Aleksandrom Šalenbergom izjavila, da mora Evropska unija zaščititi svoje zunanje meje. Poročale so tudi o poostrenem nadzoru aktivnosti ob meji s Hrvaško in povečanem številu ilegalnih prestopov meje.