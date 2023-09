Za strelca s Ptuja preiskovalni sodnik odredil pripor

Ptuj, 28. septembra - Moškemu, ki se je v torek po streljanju na območju Ptuja zaprl v stanovanjsko hišo in se šele po več ur pogajanj predal policistom, je sodnik odredil pripor. Pri 56-letniku je bila opravljena tudi hišna preiskava, v kateri so zasegli strelno orožje in manjšo količino prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.