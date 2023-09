Pregled - svet, 28. 9. (četrtek)

BRUSELJ - Državam članicam EU ni uspelo doseči dogovora o t. i. krizni uredbi, ki je del pakta o migracijah in azilu. Vendar pa sta španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska in evropska komisarka Ylva Johansson po zasedanju ministrov EU zagotovila, da ni več velikih preprek in da bo dogovor dosežen v prihodnjih dneh. Na zasedanju se je po neuradnih informacijah zapletlo predvsem zaradi nesoglasij med Nemčijo in Italijo.

BERLIN/RIM - Dobrodelne organizacije, ki v Sredozemlju rešujejo migrante, imajo ključno vlogo pri reševanju življenj, je ob obisku italijanskega kolega Antonia Tajanija dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. S tem je stopila v bran dejstvu, da Berlin financira te organizacije, nad čimer so v Rimu v nedavni pritožbi izrazili začudenje. Tajani pa je dejal, da je potrebno evropsko ukrepanje in da nobena država ne more biti prepuščena sama sebi.

EREVAN - Vodja Republike Gorski Karabah je ukazal razpustitev vseh državnih institucij do konca leta in sporočil, da bo separatistična republika prenehala obstajati s 1. januarjem 2024. Tamkajšnji Armenci medtem še naprej bežijo v Armenijo - po podatkih Erevana jih je prebegnila že več kot polovica. Baku jih ob tem poziva, naj postanejo del večetnične azerbajdžanske družbe.

BAKU/EREVAN/ŽENEVA - Azerbajdžansko sodišče je za nekdanjega vodjo armenskih separatistov v Gorskem Karabahu Rubena Vardanjana odredilo preiskovalni pripor. Pred tem je bil ta na sodišču obtožen financiranja terorizma in drugih kaznivih dejanj. Združeni narodi so pozvali k polnemu spoštovanju njegovih pravic do poštenega postopka in poštenega sojenja.

PRIŠTINA/BEOGRAD - Iz Natove misije na Kosovu (Kfor) so sporočili, da niso poslali okrepitev na sever države po nedeljskem napadu na kosovsko policijo v kraju Banjska, v katerem je bil ubit policist, v kasnejših spopadih pa še trije napadalci. Za to, da bi skrb za varnost na severu Kosova prevzel Kfor, se zavzema Srbija, ki obenem zanika vpletenost v napade in trdi, da napadalci niso bili teroristi. Kosovo pa je mednarodno skupnost pozvalo k uvedbi sankcij proti Srbiji, saj naj bi po navedbah oblasti v Prištini napadalcem zagotovila orožje.

KIJEV - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je nenapovedano obiskal Kijev, kjer je na srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Ukrajina še nikoli ni bila tako tesno povezana z zavezništvom. Zelenski pa je dejal, da je članstvo Ukrajine v Natu sedaj le še vprašanje časa. Kijev sta medtem obiskala tudi britanski obrambni minister Grant Shapps in njegov francoski kolega Sebastien Lecornu.

MOSKVA - Rusija naj bi prihodnje leto izdatke za obrambo povečala za skoraj 70 odstotkov, na približno 105 milijard evrov, izhaja iz dokumenta ruskega finančnega ministrstva. Povečanje izdatkov za obrambo je po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova nujno zaradi hibridne vojne, ki poteka proti Rusiji, in nadaljevanja posebne vojaške operacije.

BRUSELJ - Svet EU je odobril podaljšanje začasne zaščite za ljudi, ki so se zaradi ruske agresije na Ukrajino zatekli v EU, do 4. marca 2025. S tem ukrepom nameravajo države članice EU zagotoviti varnost za več kot štiri milijone ukrajinskih beguncev, ki trenutno živijo v EU.

KIJEV - Zaostrovanje spora med Kijevom in Varšavo glede izvoza ukrajinskega žita je škodljivo za obe državi, je opozoril ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Poljska in Ukrajina nimata druge izbire, kot da to vprašanje razrešita, je poudaril. Opozoril je tudi, da bi se lahko spor pred volitvami na Poljskem, ki bodo 15. oktobra, dodatno zaostril.

TAIPEI - Tajvan je v okviru leta 2016 začetega programa predstavil prvo doma zgrajeno podmornico, ki naj bi postala operativna do leta 2025. Gre za še enega od ukrepov otoka za okrepitev obrambe proti Kitajski, ki Tajvan dojema kot del svojega ozemlja in je v zadnjem letu stopnjevala svoj vojaški in politični pritisk.

HONGKONG - Predsednik upravnega odbora kitajskega nepremičninskega velikana Evergrande Xu Jiayin je osumljen kaznivih dejanj, so sporočili iz družbe. Drugih podrobnosti ob tem niso razkrili. Medtem so v Hongkongu ponovno ustavili trgovanje z delnicami Evergranda, za odločitev o prekinitvi trgovanja pa prav tako niso navedli konkretnih razlogov.

ATENE - Osrednji del Grčije je v sredo prizadelo neurje z obilnim dežjem, ki je sprožilo poplave, kot v začetku meseca pa je bilo znova najhuje v pristaniškem mestu Volos in na otoku Evboja. V mestu Volos in njegovi okolici so po navedbah tamkajšnjih gasilcev v begu pred naraslimi vodami pomagali več kot 250 ljudem. Na severu Evboje je strmoglavil helikopter, dva človeka pogrešajo.

JEREZ - V napadu z nožem na šoli v mestu Jerez de la Frontera na jugozahodu Španije je bilo ranjenih najmanj pet ljudi, trije učitelji in dva učenca. Po prvi informacijah je napad izvedel 14-letni učenec, pri katerem so našli dva noža. Šolo so preventivno evakuirali, motiv za napad pa za zdaj ni znan.

STOCKHOLM - V manj kot 12 urah so v treh ločenih strelskih incidentih in eksploziji na Švedskem umrle tri osebe, je sporočila policija. Južno od Stockholma sta bila ustreljena in ubita dva moška, v eksploziji severno od mesta Uppsala pa je bila ubita ženska, stara okoli 25 let. Lokalni mediji poročajo, da naj bi bila dva od treh incidentov povezana z organiziranim kriminalom.

ROTTERDAM - V streljanju, do katerega je prišlo v Rotterdamu, sta umrli najmanj dve osebi, še vsaj ena pa je bila ranjena, je sporočila nizozemska policija. 32-letni napadalec, ki ga je policija že prijela, je najprej streljal v stanovanju, nato pa še v univerzitetni bolnišnici Erasmus MC. Na obeh lokacijah sta izbruhnila požara. Motiv za napad za zdaj ni znan.

STOCKHOLM - Med prejemniki alternativnih Nobelovih nagrad Right Livelihood Award je letos tudi nevladna humanitarna organizacija SOS Mediterranee. Nagrado, ki jo podeljujejo za prizadevanja za mir, demokracijo, človekove pravice in zdravo okolje, prejmejo še okoljski aktivisti iz Kambodže in Kenije, za krepitev dostopa do varnega splava pa zdravnica iz Gane.

LONDON - V 83. letu starosti je umrl irsko-angleški igralec Michael Gambon, ki je v pet desetletij dolgi karieri osvojil dve nagradi igralskega ceha in štiri bafte. Navdušenci nad Harryjem Potterjem ga poznajo kot profesorja Albusa Dumbledora, ravnatelja na šoli Bradavičarka, ki ga je upodobil v v šestih od osmih filmov o Harryju Potterju.