Večer o radikalni desnici (29. 9.)

Maribor, 28. septembra - Matija Stepišnik v komentarju Dvignjene glave skrajne desnice piše o gospodarsko-socialni krizi v EU, med katero so tudi razumni ljudje v okolju, prežetem s strahovi in skrbmi, postali lažja tarča populizma. Avtor meni, da so radikalne sile nemirne okoliščine izkoristile za ojačevalnik političnih konceptov, ki smo jih po vojni izgnali.