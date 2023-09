Ob svetovnem dnevu pravice vedeti stroka ocenjuje, da je to področje dobro urejeno

Ljubljana, 28. septembra - Danes zaznamujemo svetovni dan pravice vedeti in 20. obletnico sprejema zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki po oceni širše stroke nudi dobro podlago za uresničevanje pravice vedeti. Pred njim pa so tudi izzivi, predvsem v luči hitrega razvoja tehnologije in umetne inteligence, so zapisali pri Informacijskem pooblaščencu.