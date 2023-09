Vlada imenovala glavnega inšpektorja za šport in glavno inšpektorico za notranje zadeve

Ljubljana, 28. septembra - Vlada je na današnji seji imenovala Petra Levića za glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šport in Vesno Gutman za glavno inšpektorico Inšpektorata RS za notranje zadeve, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Oba kandidata je izbrala posebna natečajna komisija, njun mandat pa bo trajal pet let.