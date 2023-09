Podporniki zakonskih sprememb za sistematično urejanje razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij poudarili pomen izobraževanja

Ljubljana, 28. septembra - Podporniki predlogov zakonskih sprememb, ki jih je vložilo 11 županov jugovzhodne regije in s katerimi želijo urediti razmere otrok in mladih iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih, so vnovič izpostavili nujnost sprejema predlaganih ukrepov. Med drugim so poudarili pomen izobraževanja in obiskovanja OŠ za vse otroke in DZ pozvali k zeleni luči.