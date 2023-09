Na Ljubljanski borzi najprometnejše Petrolove delnice

Ljubljana, 28. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,41 odstotka in se ustavil pri 1175,15 točke. Borzni posredniki so sklenili za 661.584 evrov poslov, najprometnejše so bile Petrolove delnice. Kot edine v prvi kotaciji so se danes pocenile delnice Pozavarovalnice Sava.