17-letnik brez vozniškega izpita v neregistriranem avtomobilu ignoriral modre luči policistov

Metlika, 28. septembra - Metliški policisti so v torek opoldne v Bereči vasi ustavljali osebni avtomobil brez registrskih tablic, ki ni upošteval modre luči in sirene policistov. Ko so ga uspeli ustaviti, so ugotovili, da neregistriran in nezavarovan avto vozi 17-letnik iz naselja Dole, ki nima vozniškega izpita, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.