Mariborski mestni svetniki zahtevajo objavo razpisa za občinske štipendije za nadarjene

Maribor, 28. septembra - Mariborski mestni svetniki so na današnji seji izglasovali odločitev, da občina letos vendarle objavi razpis za nadarjene. Zelo kritični so bili tudi do podatkov o izvrševanju občinskega proračuna v prvi polovici leta, saj ti po njihovih besedah kažejo, da so bili njihovi pomisleki ob sprejemanju proračuna upravičeni.