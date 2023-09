Policisti zalotili štiri voznike pri prevozu turških državljanov, ki so nezakonito prestopili mejo

Brežice, 28. septembra - Policisti so na območju Posavja in Dolenjske v torek in sredo pri prevozu turških državljanov, ki so mejo prestopili na nedovoljen način, zalotili dva državljana Kosova ter državljana Turčije in Romunije. Oba kosovska državljana sta pobegnila, a so ju policisti kasneje izsledili in ju kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.