Odbojkarji začenjajo glavno tekmovanje sezone

Ljubljana, 28. septembra - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v soboto v Tokiu začenja izpolnjevanje glavnega cilja sezone. Na kvalifikacijskem turnirju osmih reprezentanc se želi uvrstiti na olimpijske igre v Parizu, to tekmovanje so igralci, ko so se maja zbrali na pripravah, izpostavljali kot pomembnejše od evropskega prvenstva, na katerem so osvojili bron.