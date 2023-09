Slovenski Blocksquare s prvo tokenizirano nepremičnino, registrirano v zemljiški knjigi

Ljubljana, 28. septembra - Slovensko podjetje Blocksquare je uspešno izvedlo prvo notarsko overjeno tokenizacijo nepremičnine na svetu, ki je zdaj uradno vpisana v slovenski zemljiški knjigi. Kot so poudarili v podjetju, so z vključitvijo notarizacije v proces tokenizacije uspešno premostili ključne pravne izzive in ovire ter s tem močno odpirajo trg nepremičnin.