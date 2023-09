Glavni odbor Sviza za 25. oktober napovedal protestni shod pred vlado

Ljubljana, 28. septembra - Glavni odbor sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ocenjuje, da vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico zaostankov v vrednotenju večine delovnih mest v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi ne odpravlja, temveč celo povečuje. Za 25. oktober napovedujejo protestni shod.