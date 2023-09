Iniciativa za varno mikromobilnost opozarja na porast priljubljenosti e-skirojev

Ljubljana, 28. septembra - Na predstavitvi Iniciative za varno mikromobilnost Ne Bluzi, z glavo kruzi Zavoda Vozim in Zavarovalnice Triglav so opozorili na porast priljubljenosti e-skirojev med mlajšimi udeleženci v prometu. Z njimi imajo težave tudi policisti, ki so lani obravnavali 230 tovrstnih nesreč, v kar polovici primerov so bili povzročitelji vozniki e-skirojev.