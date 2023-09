Letošnji Bitef bo odprl režiser Boro Drašković

Beograd, 28. septembra - Mednarodni gledališki festival Bitef v Beogradu bo letos odprl ugledni gledališki in filmski režiser Boro Drašković, so napovedali organizatorji. Festival bo prvič potekal oktobra namesto septembra, in sicer od 3. do 10. oktobra na različnih beograjskih gledaliških odrih. V žiriji je tudi slovenska igralka Nataša Barbara Gračner.