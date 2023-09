Ob svetovnem dnevu srca o nevarnostih srčno-žilnih bolezni in pomenu njihovega preprečevanja

Ljubljana, 29. septembra - Danes obeležujemo svetovni dan srca, katerega glavni namen je osveščanje o nevarnostih srčno-žilnih bolezni ter pomenu njihovega preprečevanja. Med najpomembnejšimi dejavniki tveganja za nastanek teh bolezni so zvišan krvni tlak, zvišan holesterol in zvišan krvni sladkor, zato je pomembno, da poznamo njihove vrednosti in po potrebi ukrepamo.