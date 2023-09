Učenec v Španiji z nožem ranil najmanj pet ljudi

Jerez, 28. septembra - V napadu z nožem na šoli v mestu Jerez de la Frontera na jugozahodu Španije je bilo danes ranjenih najmanj pet ljudi, trije učitelji in dva učenca. Po prvi informacijah je napad izvedel 14-letni učenec, pri katerem so našli dva noža. Šolo so preventivno evakuirali, motiv za napad pa za zdaj ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.