Letos pridelavi žit namenjenih nekoliko več njivskih površin

Ljubljana, 28. septembra - Po prvih podatkih so letos pridelovalci z žiti posejali 103.000 hektarjev oz. za tri odstotke več površin kot leto prej. Od tega je bilo 70 odstotkov krmnih žit, preostalo pa so bila krušna žita. Na nekoliko večjem obsegu površin so rasli tudi krompir, koleraba, korenje in sladkorna pesa, na manjšem pa oljnice.