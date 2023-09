Na Dnevih slovenske uprave strinjanje o neodvisnosti odprave plačnih nesorazmerij od reforme

Portorož, 28. septembra - Na Dnevih slovenske uprave v Portorožu so pričakovano razpravljali tudi o plačnih pogajanjih. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, predsednik konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek in izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček so se strinjali, da lahko odprava plačnih nesorazmerij poteka hkrati z reformo, a je od nje neodvisna.