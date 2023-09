V celjski bolnišnici v 13 letih opravili več kot 3000 robotsko asistiranih operacij

Celje, 28. septembra - V celjski bolnišnici so v 13 letih opravili več kot 3000 robotsko asistiranih operacij. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal pobudnik teh operacij, urolog Sandi Poteko, so prvo operacijo prostate opravili maja 2010, nabor operacij pa so čez čas razširili še na operacije ledvic, sečevoda, mehurja in kolorektalnega raka.