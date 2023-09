Ljubljana, 28. septembra - Policisti so v sredo opravili hišno preiskavo pri 66-letnem osumljencu iz okolice Ormoža. Pri njem so našli in zasegli tri puške, revolver, približno kilogram smodnika in več nabojev različnih kalibrov. Zoper osumljenca bodo uvedli postopek o prekršku, so sporočili s Policijske uprave Maribor.