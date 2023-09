V Trebnjem zaživelo središče dolenjske gastronomije

Trebnje, 28. septembra - V Trebnjem so v sredo predstavili izide projekta Raziskovanje in obujanje kulinarične dediščine Dolenjske - središče gastronomije Dolenjske. Vodilni partner tega skoraj 90.000 evrov vrednega projekta je trebanjski Zavod Dobrote Dolenjske. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so zanj dobili nekaj manj kot 65.000 evrov podpore.