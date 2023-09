Alternativne Nobelove nagrade tudi organizaciji za reševanje na morju SOS Mediterranee

Stockholm, 28. septembra - Med prejemniki alternativnih Nobelovih nagrad Right Livelihood Award je letos tudi nevladna humanitarna organizacija SOS Mediterranee. Nagrado, ki jo podeljujejo za prizadevanja za mir, demokracijo, človekove pravice in zdravo okolje, prejmejo še okoljski aktivisti iz Kambodže in Kenije, za krepitev dostopa do varnega splava pa zdravnica iz Gane.