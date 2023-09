V Grčiji pred naraslimi vodami rešili več sto ljudi

Atene, 28. septembra - Osrednji del Grčije je v sredo prizadelo neurje z obilnim dežjem, ki je sprožilo poplave, najhuje pa je znova v pristaniškem mestu Volos in na otoku Evboja, poročajo tuje tiskovne agencije. V mestu Volos in njegovi okolici so po navedbah tamkajšnjih gasilcev pred naraslimi vodami pomagali več kot 250 ljudem.