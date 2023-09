Na cesti Črnova-Velenje odstranili posledice prometne nesreče, dva huje poškodovana

Ljubljana, 28. septembra - Na cesti Črnova-Velenje pri Vinski Gori so odstranili posledice prometne nesreče. Ostaja daljši zastoj v obe smeri, poroča prometnoinformacijski center. Cesta je bila sicer dalj časa zaprta. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Celje, je prišlo do čelnega trčenja, v katerem sta bili dve osebi huje poškodovani

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje sta na regionalni cesti Arja vas-Velenje pred odcepom za Lipje ob 6.21 v naletu trčili osebni vozili. Reševalci so tri poškodovance oskrbeli. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb, odklopili akumulatorje in nevtralizirali razlite tekočine.