Na cesti Črnova-Velenje odstranili posledice prometne nesreče

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje sta na regionalni cesti Arja vas-Velenje pred odcepom za Lipje ob 6.21 v naletu trčili osebni vozili. Reševalci so tri poškodovance oskrbeli. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb, odklopili akumulatorje in nevtralizirali razlite tekočine.