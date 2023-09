V Novi Gorici se začenja festival sodobnih umetniških praks R.o.R

Nova Gorica, 28. septembra - Festival R.o.R, ki bo v Novi Gorici potekal do nedelje, je mednarodni festival sodobnih, intermedijskih in performativnih umetniških praks, ki poteka že peto leto. Letošnja edicija z naslovom JEDRO? vključuje vrsto domačih in mednarodnih umetnikov in znanstvenikov, ki temo predstavljajo s svojimi umetniškimi in raziskovalnimi projekti.