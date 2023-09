Pregled - šport, 27. 9. (sreda)

MAGDEBURG - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na današnji tekmi 3. kroga skupinskega dela lige prvakov v Nemčiji izgubili proti Magdeburgu s 23:39 (13:20). Slovenski prvaki so bili le v uvodu tekme konkurenčni zadnjim zmagovalcem lige prvakov iz Magdeburga. Po spodbudnem začetku so padli v nemški rokometni mlin in doživeli najvišji poraz v skupinskem delu v tej sezoni. Pred tem so proti danskemu GOG Gudmeju izgubili s 36:38, proti portugalskemu Portu pa z 29:30. Naslednjo tekmo bo igrala 11. oktobra, ko bo gostila francoski Montpellier.

NOVALJA - Tudi drugo etapo kolesarske dirke po Hrvaški, ki je v dolžini 114,5 kilometra potekala od Biograda na Moru do Novalje na Pagu, je odločil sprint glavnine, v katerem je bil nekoliko presenetljivo najhitrejši Portugalec Iuri Leitao. Kolesar ekipe mCasa Rural-Seguros je v ciljni ravnini premagal Italijana Elio Vivianija, zmagovalca prve etape, in Norvežana Alexandra Kristoffa. Od Slovencev je bil najhitrejši v sprintu Matevž Govekar (Bahrain-Victorious), zasedel je sedmo mesto.

DOMŽALE - Nogometaši Domžal so v 10. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Muri z 0:2 (0:1). Na sporedu sta bili še dve tekmi, nogometaši Celja so izgubili proti Aluminiju z 1:3 (1:0), Rogaška pa je premagala Bravo z 2:0 (1:0).

LJUBLJANA - Vodstvo košarkarskega kluba Cedevita Olimpija je pripravilo dan odprtih vrat, na katerem je svojim najzvestejšim navijačem, podpornikom in medijem predstavilo ekipo za sezono. Ekipa je povsem spremenjena in pomlajena, praktično je v njej od lani le Edo Murić, ki pa je poškodovan in še nekaj časa ne bo igral. Član slovenskih prvakov je še vedno tudi Zoran Dragić, ki pa za ljubljanski klub ne bo več igral, ta mu je dal proste roke, da si poišče nove delodajalce.

LJUBLJANA - Slovenski košarkar Žan Mark Šiško je zapustil španskega prvoligaša Rio Breogan in na spletni strani kluba celo napovedal, da bo končal kariero. Kot so dodali pri klubu, je Šiško kot razlog za slovo od Španije navedel osebne razloge. Šiško, 191 centimetrov visoki branilec, je bil v začetku kariere član Olimpije, igral je še za Škofjo Loko, Cibono, Ilirijo in Koper Primorsko, od koder je prestopil k Bayernu, kjer je bil štiri leta in tudi igral v evroligi. Letos pa je za kratek čas nosil dres Rio Breogana.

LOS ANGELES - Ameriški košarkarski zvezdnik Damian Lillard se bo v veliki menjavi igralcev v severnoameriški ligi NBA preselil iz Portlanda v Milwaukee, je poročalo več medijev, vključno z ESPN in The Athletic. Lillard se bo tako v Milwaukeeju pridružil dvakratnemu najkoristnejšemu igralcu lige Giannisu Antetokounmpu. Lillard je v prejšnji sezoni dosegal po 32,2 točke na tekmo, kar je največ v karieri, a se Portlandu ni uspelo prebiti v končnico drugo sezono zapovrstjo.

MARSEILLE - Italijanski nogometni strokovnjak Gennaro Gattuso je novi trener Marseilla, je v sporočilu za javnost zapisala francoska prvoligaška zasedba. Petinštiridesetletni Gattuso je na tem položaju zamenjal Španca Marcelina.