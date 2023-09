Ilievski: Dragić je pri Cedeviti Olimpiji dobil proste roke

Ljubljana, 27. septembra - Vodstvo košarkarskega kluba Cedevita Olimpija je pripravilo dan odprtih vrat, na katerem je svojim najzvestejšim navijačem, podpornikom in medijem predstavilo ekipo za sezono. Ekipa je povsem spremenjena in pomlajena, praktično je v njej od lani le Edo Murić, ki pa je poškodovan in še nekaj časa ne bo igral.