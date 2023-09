Nova24TV: Voditelj Tomašič podrl rekord za najdaljšo pogovorno oddajo

Ljubljana, 27. septembra - Voditelj na televiziji Nova24TV Boris Tomašič je 73 ur, 23 minut in 21 sekund vodil pogovorno oddajo, v kateri je sodelovalo 70 gostov, in s tem, kot so objavili v omenjeni medijski hiši, podrl Guinnessov rekord za najdaljšo pogovorno oddajo v zgodovini. Snemati so začeli v nedeljo in podrli prejšnji rekord, ki da je znašal 72 ur in 18 minut.