Newyorške borze končale neenotno

New York, 27. septembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili neenotno. Cene nafte so dan zaključile na najvišji ravni v več kot letu dni, kar je povečalo zaskrbljenost zaradi posledičnega vztrajanja inflacije, kar bi lahko ameriško centralno banko Federal Reserve prepričalo, da dlje časa ohrani višje obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.