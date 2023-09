Slovenski častni konzuli do petka v Novi Gorici, Novem mestu in Ljubljani

Nova Gorica/Novo mesto/Ljubljana, 27. septembra - V Novi Gorici se je danes začelo tretje srečanje častnih konzulov Slovenije, ki sta ga pripravila zunanje ministrstvo in urad vlade za Slovence v zamejstvu. Srečanje bo trajalo do petka in je pomemben dogodek z vidika promocije Slovenije in gospodarstva v tujini. Na njem sodeluje 77 od skupaj 143 slovenskih častnih konzulov z vsega sveta.