Demokratski senator Menendez se je izrekel za nedolžnega obtožb o korupciji

New York, 27. septembra - Ameriški demokratski senator iz New Jerseyja Bob Menendez se je danes na zveznem sodišču na Manhattnu v New Yorku izrekel za nedolžnega obtožb o korupciji, poroča televizija Fox News. Senator je na sodišče prišel s soprogo Nadine Arslanian Menendez, ki jo je doletela podobna obtožnica.