Finance o ustanovah EU (28. 9.)

Ljubljana, 27. septembra - Albina Kenda v komentarju Kaj bi raje imeli - več Evrope ali bolj pametno EU? piše o ustanovah EU, ki z odločitvami krojijo vsakdan ljudem in podjetjem v EU. Pravi, da jim v postopkih odločanja manjka demokracije in odgovornosti. Meni, da so za državljane nedostopne in da v postopkih sprejemanja zakonodaje niso dovolj zastopani interesi ljudi.