Državni svet izglasoval veto na zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov

Ljubljana, 27. septembra - DS je s 17 glasovi za in osmimi proti izglasoval odložilni veto na zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov. Predlagatelji veta so opozorili, da je zakon neustrezen in da je šlo v času epidemije za izjemne okoliščine. V DZ bo za vnovično sprejetje zakona potrebnih vsaj 46 glasov.