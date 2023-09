Vrh EU - ZDA bo 20. oktobra v Washingtonu

Bruselj, 27. septembra - Predsednik ZDA Joe Biden bo 20. oktobra na vrhu v Washingtonu gostil predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, je danes povedal visoki evropski uradnik. Cilj bo okrepiti čezatlantsko partnerstvo za boljši boj proti krizam, kot so podnebne spremembe, in uravnotežiti svetovno gospodarstvo.