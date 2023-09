Han za uravnoteženje blagovne menjave s Savdsko Arabijo

Ljubljana, 27. septembra - Sodelovanje Slovenije in Savdske Arabije se krepi, a je blagovna menjava neuravnotežena in je treba poiskati nove priložnosti za povečanje izvoza v to državo, je ob snidenju s savdskim ministrom za gospodarski razvoj in načrtovanje dejal slovenski gospodarski minister Matjaž Han. V srečanju vidi pomemben korak za gospodarske odnose med državama.