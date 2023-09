Na Vodnikovo domačijo prihaja festival Itn. v izvedbi dijakov in študentov

Ljubljana, 27. septembra - Na Vodnikovi domačiji bo konec tedna potekal 7. Festival angažiranega pisanja Itn., ki ga je pripravila skupina srednješolcev in študentov. Po besedah ene izmed mentoric, urednice Alenke Veler, se lahko pohvalijo z bogatim programom in največjo mednarodno zasedbo avtorjev doslej. Največja odlika festivala je, da ponuja prostor in daje glas mladim.