Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 27. septembra - Tečaji na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja zeleno obarvani. Vlagateljem je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nekaj pozitive po padcih indeksov v zadnjih dneh prineslo znižanje donosov obveznic in upanje, da bo ameriški kongres vendar dosegel dogovor o financiranju agencij zvezne vlade.