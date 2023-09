V Pakistanu bodo zaradi izbruha konjunktivitisa zaprli več kot 56.000 šol

Islamabad, 27. septembra - Oblasti v pakistanski provinci Pandžab so napovedale popolno zaprtje šol od četrtka do konca tedna, da bi zajezile izbruh konjunktivitisa. Od začetka leta so namreč v provinci zabeležili že 357.000 primerov tega nalezljivega očesnega virusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.